Migranti in Albania, come recuperare gli 800 milioni. PIAZZA LIBERTA’ ritorna giovedì 5 febbraio 2026

Centri per migranti in Albania: 800 milioni per 800 posti!

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia,  ritorna questa sera, giovedì 5 febbraio 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

In questa puntata si parlerà del denaro sprecato per un progetto della fiera dell’assurdo, ovvero dei CENTRI PER MIGRANTI IN ALBANIA, un’operazione che, fin dall’inizio, è stata oggetto di forti critiche per il rapporto tra spese e risultati.

Si vuole pertanto dare alla Meloni una ‘consulenza gratuita e non richiesta’ per un progetto che, se avesse il coraggio di attuarlo, trasformerebbe il cospicuo spreco di denaro pubblico nel più grande e importante investimento sui generis che nessuno al mondo ha mai fatto, un progetto efficiente ed efficace che, in seguito, dovrebbe essere clonato con altri paesi, a cominciare da Marocco, Tunisia, Egitto e Romania.

Se volete conoscere questo progetto, sintonizzatevi e guardate la puntata fino alla fine.

