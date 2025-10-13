Liberate Reiner Fuellmich. Puntata speciale di PIAZZA LIBERTA’ lunedì 13 ottobre 2025

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna questa sera lunedì 13 ottobre 2025 alle 20,30 con una puntata speciale sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

A due anni dall’ingiusto arresto dell’Avv. Reiner Fuellmich, Armando Manocchia e Seba Terribilini faranno una puntata Speciale di Piazza Libertà per ricordare la vergognosa vicenda che dimostra tutta l’ingiustizia tedesca, un vero e proprio ‘giudiciume’ che ha condannato il ribelle avvocato a 4 anni e due mesi per una falsa appropriazione indebita.

“Non insegnate ai vostri figli ad adattarsi alla società, ad arrangiarsi con quel che c’è, a fare compromessi con quel che si trovano davanti;

dategli dei valori interiori con i quali possano cambiare la società e resistere al diabolico progetto della globalizzazione di tutti i cervelli.

Perché la globalizzazione non è un fenomeno soltanto economico ma anche biologico, in quanto ci impone desideri globali e comportamenti globali che finiranno per indurre modifiche globali nel nostro modo di pensare.

Il mondo di oggi ha bisogno di ribelli, ribelli spirituali.”

Tiziano Terziani