Melinda Gates: “felice di essere lontana da tutto questo schifo”

“Le persone menzionate nei documenti relativi a Jeffrey Epstein hanno qualcosa da spiegare, fra queste c’è anche Bill Gates”

Lo ha detto l’ex moglie del fondatore di Microsoft, Melinda French Gates, dicendosi dispiaciuta per le vittime del pedofilo. “È qualcosa di straziante. Ricordo di aver avuto l’età di quelle ragazze, ricordo le mie figlie a quell’eta. Per me è personalmente difficile ogni volta che emergono dettagli. Mi riportano in mente momenti molto, molto dolorosi del mio matrimonio”, ha spiegato French Gates, secondo quanto riportato dal Daily Mail.

A chi le chiedeva come la facessero sentire i recenti dettagli sul suo ex marito, French Gates ha risposto: “Tristezza, un’incredibile tristezza”. Gates, secondo gli ultimi file su Epstein pubblicati, sarebbe rimasto contagiato da una malattia venerea dopo essere andato a letto con ragazze russe.

La filantropa, che ha divorziato da Gates nel 2021, ha affermato di essere “felice di essere lontana da tutto questo schifo”, in un video di anteprima di un’apparizione al podcast “Wild Card” della Npr. “Qualunque domanda rimanga, quelle domande sono per quelle persone e persino per il mio ex marito. Sono loro che devono rispondere a queste domande, non io”, ha affermato Melinda Gates, come riporta Cnn. ANSA (immagine da video X)