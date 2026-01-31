Epstein file, il caso della malattia contratta da Bill Gates

A settimane di distanza dalla scadenza del termine del 19 dicembre per pubblicare tutte le carte sull’ex finanziere Epstein, il Dipartimento di Giustizia rende noti altri documenti, gli ultimi, incluso materiale pornografico trovato nei dispositivi del pedofilo morto suicida in carcere.

Dalla enorme mole di file pubblicati spunta anche un’email su Bill Gates che Epstein si auto inviÃ² nel 2018, dalla quale trapela che il fondatore di Microsoft aveva contratto una malattia venerea dopo alcuni rapporti sessuali con ragazze russe.

Nella missiva – riportata dal Daily Mail – Epstein attaccava Gates per aver rotto la loro amicizia: “Mi chiedi ora di cancellare le mail relative alla tua malattia sessualmente trasmissibile e la tua richiesta di antibiotici da passare di nascosto a Melinda”, scriveva l’ex finanziere. ANSA

Durante un’intervista, Melinda Gates ha dichiarato: “Per avere un rapporto di fiducia, che Ã¨ ciÃ² che desideravo dal matrimonio, entrambi i partner devono essere onesti l’uno con l’altro. E se non ci riesci, non puoi avere intimitÃ e non puoi avere fiducia. E cosÃ¬ alla fine ho dovuto andarmene.”

In un’altra inte4vista, Melinda Gates afferma di aver incontrato Jeffrey Epstein una sola volta e di essersene pentita subito.Â Ha descritto Epstein come “ripugnante” e “il male personificato”, affermando di aver avuto incubi dopo l’incontro.

Melinda afferma di aver espresso molto chiaramente i suoi sentimenti a Bill Gates.Â Quando le Ã¨ stato chiesto se Epstein avesse avuto un ruolo nel loro divorzio, la sua risposta Ã¨ stata schietta:

“Non era una cosa sola. Erano tante cose.”

