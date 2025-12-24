Bimba di 4 mesi trovata morta, dormiva accanto alla madre

A Tavazzano con Villavesco (Lodi), una bambina di quattro mesi Ã¨ stata trovata priva di vita all’interno dell’abitazione di famiglia. Come riferito da Il Giorno, la piccola stava bene fino a poche ore prima del decesso, era stata allattata e poi rimessa a dormire nel letto accanto alla madre. Al risveglio, la donna si Ã¨ accorta che la bambina non respirava piÃ¹. Alle 9:30 Ã¨ partita la chiamata di emergenza al 118. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimazione si Ã¨ rivelato inutile.

Disposta l’autopsia

La madre, di origine egiziana, era sola in casa con la bambina. I fatti risalgono a giovedÃ¬ 18 dicembre ma sono stati resi noti solo in seguito. Le autoritÃ hanno disposto l’autopsia sul corpo della piccola per accertare le cause della morte.

tgcom24.mediaset.it