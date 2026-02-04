Donna aggredita in treno per rapina, marocchino arrestato e subito rilasciato

Momenti di paura per una donna che stava percorrendo in treno la tratta Como San Giovanni-Milano Rho nella notte del 24 gennaio. Un 29enne infatti l’ha aggredita tentando di derubarla poco prima della stazione di Seregno.

Nella notte del 24 gennaio scorso, la donna stava viaggiando in treno sulla tratta Como San Giovanni-Milano Rho. Ad un certo punto, Ã¨ stata aggredita dal 29enne che, secondo quanto ricostruito, avrebbe cercato di sottrarle con la forza sia la borsa che il telefono cellulare.Â La donna perÃ² Ã¨ riuscita a far desistere l’aggressore e a chiamare il 112.

La tentata fuga

Allarmato dal fatto che la donna avesse avvertito le forze dell’ordine, il 29enne ha provato a darsi alla macchia scendendo alla fermata della stazione ferroviaria di Seregno.Â Una volta sceso, si Ã¨ dileguato nelle vie vicine alla stazione. Ma i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e a fermarlo.

La denuncia

L’uomo, di origine marocchina, Ã¨ stato sottoposto a identificazione e fotosegnalamento da parte dei militari. Durante gli accertamenti per il 29enne Ã¨ emersa la posizione di irregolaritÃ sul territorio nazionale. Ãˆ stato quindi deferito in stato di libertÃ .

La donna, assistita dal personale sanitario, ha riportato lievi ferite, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.

www.monzatoday.it