Pescara, spaccia eroina nella casa popolare: Rom ai domiciliari

Aveva trasformato il suo alloggio popolare del quartiere Fontanelle in una centrale dello spaccio

Gli agenti della Sezione Narcotici della Squadra mobile di Pescara hanno arrestato Donata De Rosa, rom di 57 anni di Foggia ma residente nel capoluogo adriatico, che in casa aveva una ventina di dosi di eroina e un bilancino elettronico.

Lâ€™appartamento era da tempo tenuto sotto osservazione, visto il viavai di personaggi sospetti, e quando ieri pomeriggio Ã¨ stato visto uscire un noto tossicodipendente si Ã¨ deciso di effettuare il blitz.Â Lâ€™acquirente ha dichiarato di aver comperato la dose che aveva con sÃ© proprio dalla donna, in cambio di una busta di mandarini, trovata poi in casa.

Su disposizione del pm Annarita Mantini, la donna Ã¨ stata ristretta agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

www.abruzzoweb.it