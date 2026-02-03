Sarno, panettiere ucciso per rapina

Tragedia, nella tarda serata di ieri, nella zona di Cappella Vecchia a Sarno, dove Gaetano Russo, 61 anni, commerciante molto conosciuto e stimato in cittÃ , Ã¨ stato ucciso a coltellate allâ€™interno della sua salumeria.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, lâ€™aggressione sarebbe avvenuta nel corso di un tentativo di rapina, al quale avrebbe reagito per poi essere colpito piÃ¹ volte con unâ€™arma da taglio. Al momento, perÃ², non vengono escluse anche altre piste. Per lâ€™uomo, comunque, non câ€™Ã¨ stato nulla da fare: i soccorsi, giunti rapidamente sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

L’arresto

Momenti di forte tensione si sono vissuti subito dopo lâ€™omicidio. Il presunto responsabile, un 33enne del posto, si sarebbe barricato allâ€™interno dellâ€™esercizio commerciale. Lâ€™intervento degli agenti del locale commissariato di Polizia ha portato al suo arresto. Lâ€™uomo Ã¨ stato fermato, mentre lâ€™area Ã¨ stata transennata per consentire i rilievi del caso.

La notizia si Ã¨ diffusa rapidamente in cittÃ , suscitando sgomento e dolore. Gaetano Russo era una figura molto nota nel quartiere e la sua morte ha colpito profondamente residenti e commercianti della zona, che parlano di una persona lavoratrice e benvoluta da tutti.

www.salernotoday.it