Kallas: ‘Creare un esercito europeo sarebbe molto pericoloso’

Kaja Kallas

Sarebbe ”estremamente pericoloso” creare un esercito europeo

Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea, Kaja Kallas, durante una conferenza sulla sicurezza in Norvegia.Â “Quelli che dicono che abbiamo bisogno di un esercito europeo, forse non ci hanno pensato davvero in termini pratici – ha detto Kallas – Se si fa giÃ  parte della Nato, non di puÃ² creare un esercito separato”.

La risorsa militare piÃ¹ importante durante una crisi “Ã¨ la catena di comando: chi dÃ  ordini a chi”, ha fatto notare Kallas. ”Se c’Ã¨ l’esercito europeo e poi c’Ã¨ la Nato, allora sai, la palla cade tra le sedie. E questo Ã¨ estremamente, estremamente pericoloso”, ha sottolineato.
