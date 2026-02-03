Francia, accoltellata da alunno 14enne: grave professoressa

Uno studente di 14 anni ha accoltellato la sua professoressa in un liceo di Sanary-sur-Mer, in Francia, colpendola all’addome e al braccio

Lo riporta l’emittente francese Bfmtv citando fonti di polizia e della procura. La professoressa Ã¨ stata ferita in modo grave ed Ã¨ stata portata dai vigili del fuoco nell’ospedale Saint-Anne a Tolone, dove Ã¨ ricoverata in prognosi riservata.

La docente di arte Ã¨ stata colpita in cortile “tre o quattro volte” dallo studente, che ora Ã¨ stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, come spiega la procura.

“Il mio pensiero va immediatamente alla vittima, alla sua famiglia e all’intera comunitÃ educativa”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Edouard Geffray, che ha anche annunciato che si sarebbe “recato immediatamente sul posto”. ADNKRONOS