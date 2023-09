Parco Verde Caivano, De Luca: “case popolari assegnate dalla camorra”

“Ora vediamo se riusciamo, stavolta, a fare passi avanti concreti al Parco Verde. È certo che ancora oggi lo Stato non c’è a Caivano”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un punto video su Facebook. “Ho segnalato – ha detto De Luca riferendosi all’incontro di ieri con la premier Meloni dopo la visita del Governo al Parco Verde di Caivano – che la maggioranza degli occupanti di alloggi di Caivano sono abusivi. Molte case sono state liberate ultimamente e la nuova assegnazione è stata decisa dalla camorra– ha denunciato il governatore – C’è bisogno di risolvere questo problema, altrimenti ancora una volta facciamo propaganda”.

Sottolineando di aver fatto molto come Regione a Caivano, De Luca ha continuato: “Abbiamo cercato di essere presenti, realizzando due impianti sportivi e dandoli ad associazioni, abbiamo finanziato 4 scuole di Caivano per scuola viva, voucher sportivi a 350 ragazzi, abbiamo stanziato 8 milioni di euro per assistenti sociali. Erano programmati 42 assistenti sociali, ma il Comune di Caivano ha solo 3 assistenti sociali. Scontiamo purtroppo che i Comuni sono disastrati o sciolti, come Caivano, sciolto tre anni fa per un problema camorristico, poi elezioni e poi sciolto di nuovo ad agosto. Non si sa con chi parlare”.