Epstein files, Svezia: si dimette direttrice dell’agenzia Onu per i rifugiati

La direttrice dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati della Danimarca, Joanna Rubinstein, si Ã¨ dimessa dopo essere comparsa nei file di Epstein

La Rubinstein, che Ã¨ stata membro del consiglio di amministrazione di diverse organizzazioni per l’infanzia, ha incontrato Epstein sulla sua isola e ha portato con sÃ© i suoi figli.

“Grazie mille. Ai bambini sono piaciute tantissimo le tue storie e, naturalmente, la tua isola.”

“Grazie mille per il pranzo meraviglioso e il pomeriggio in paradiso. Ãˆ stata una gioia in piÃ¹ per me incontrarvi finalmente di persona”, scrive, tra le altre cose.

“Joanna ha scelto di lasciare il suo incarico dopo quanto apparso sui media nel fine settimana. L’organizzazione o il consiglio di amministrazione non ne erano a conoscenza”, ha dichiarato Daniel Axelsson, addetto stampa dell’UNHCR svedese, secondo il quotidiano Expressen.

Nel 2012, Rubinstein ha visitato l’isola privata di Epstein con la sua famiglia e in seguito lo ha ringraziato in un’e-mail, descrivendo il soggiorno in termini positivi. Al momento della visita, Epstein era giÃ stato condannato per reati sessuali.

foto da X