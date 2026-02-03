Bergamo, sesso con alunna 15enne: prof ai domiciliari

Tra amiche non era un segreto, ma l’allarme Ã¨ scattato solo quando una delle adolescenti ha deciso di confessare la vicenda alla madre

Si Ã¨ messo in moto cosÃ¬ il meccanismo che ha portato all’arresto di un professore di 56 anni, docente in un istituto superiore di Bergamo, attualmente ai domiciliari con l’accusa di atti sessuali su minori. Per mesi avrebbe avuto rapporti completi con un’alunna 15enne della sua classe.

Le microcamere in casa, poi le chat: l’uomo ha ammesso i rapporti

Come riporta il Corriere, i fatti sarebbero andati avanti a lungo prima di venire alla luce a marzo 2025 grazie al racconto di una compagna della 15enne alla propria madre, che a sua volta ha informato la mamma della ragazza, facendo cosÃ¬ scattare la denuncia e le indagini.

La squadra mobile ha piazzato nell’appartamento del docente microcamere e cimici, che hanno rivelato la frequentazione della casa da parte della 15enne, quando la moglie e il figlio dell’uomo erano fuori. Poi le chat tra i due e quelle con le amiche, che hanno tolto ogni dubbio.

Il 56enne Ã¨ stato sospeso dall’insegnamento e rinviato a giudizio: non ha potuto negare i fatti, sostenendo perÃ² che la 15enne fosse consenziente e di aver “ceduto alle provocazioni”. DovrÃ comparire il prossimo febbraio davanti al giudice per l’udienza preliminare Riccardo Moreschi, difeso dallâ€™avvocato Alessandro Zonca.

