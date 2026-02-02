Padova, pugni a una donna e poi ferisce tre agenti: arrestato senegalese

Ha preso a calci e pugni in volto una donna e poi ha aggredito un gruppo di agenti che stavano tentando di fermarlo, ferendone tre

Un 35enne senegalese Ã¨ stato arrestato nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. L’uomo, irregolare e senza fissa dimora, era giÃ noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti penali ed Ã¨ stato collocato in un Cpr in vista di un allontanamento dallo Stato.

L’aggressione alla donna

Gli agenti sono intervenuti nei pressi della stazione dopo la segnalazione del 118 chiamato da un cittadino per soccorrere una 42enne italiana, che presentava escoriazioni agli arti superiori, arrossamento allo zigomo e una ferita sul volto. La donna era stata poco prima aggredita da un senegalese che conosceva di vista e di cui, perÃ², non ne sapeva il nome. Sulla base della descrizione fornita dalla vittima, i poliziotti hanno rintracciato il senegalese.

La furia contro gli agenti (anche dopo l’arresto)

Il 35enne, sprovvisto di documenti, si Ã¨ rifiutato di farsi identificare ed Ã¨ fuggito per le strade della cittÃ . Gli agenti l’hanno rincorso intercettandolo poco dopo. L’uomo allora ha sfidato gli agenti, offendendoli e urlando frasi sconnesse. Nonostante l’intervento di una seconda pattuglia, il senegalese ha reagito aggredendo i poliziotti per sottrarsi all’arresto. L’uomo Ã¨ stato bloccato a fatica, non prima di aver ferito tre degli agenti. Poi, una volta all’interno dell’auto di servizio, l’uomo ha preso a calci il finestrino, danneggiandoloâ€ƒ.

