Colombiano precipita dall’8Â° piano e muore: fermati due connazionali

ImolaOggiCRONACA, News 2026

carabinieri arresto

MILANO, 02 FEB – I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia e della Stazione di Pioltello hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Milano nei confronti di due colombiani di 45 e 32 anni, entrambi domiciliati a Pioltello ed irregolari, per l’omicidio di un loro connazionale 31enne, avvenuto nella serata di sabato scorso.

I militati hanno scoperto che, al culmine di una violenta colluttazione con la vittima all’interno dell’appartamento di un palazzo di Pioltello, per motivi tutt’ora in corso di accertamento, lo avevano fatto cadere dall’ottavo piano per poi fuggire. I due fermati sono stati portati nel carcere di San Vittore di Milano. (ANSA).

Articoli correlati

polizia notte ambulanza

Milano, ruba la pistola a un vigilante e spara alla polizia (che risponde): cinese ferito

carabinieri arresto

Milano, colombiano precipita dall’8Â° piano e muore

carabinieri e ambulanza

Ragazzo accerchiato e accoltellato: violenza brutale a Milano

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *