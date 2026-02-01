Scuola, Bologna: minorenne straniero minaccia compagni con un coltello

BOLOGNA, 01 FEB – Uno studente di una scuola media della periferia di Bologna ha estratto un coltellino artigianale durante una lite con alcuni compagni, minacciandoli. L’episodio, riportato dall’edizione locale de ‘il Resto del Carlino’, Ã¨ avvenuto qualche giorno fa durante l’orario scolastico: il ragazzino aveva con sÃ©, probabilmente nell’astuccio, un coltellino che aveva costruito da solo.

La discussione tra gli studenti Ã¨ degenerata rapidamente e il ragazzo ha puntato l’arma verso i compagni. Gli insegnanti sono riusciti a disarmarlo e a sequestrare il coltellino, poi hanno chiamato i Carabinieri. I militari della stazione di Borgo Panigale hanno denunciato il ragazzino, di origine straniera, per porto di coltelli. Non ha ancora compiuto quattordici anni e quindi non Ã¨ imputabile. (ANSA) (immagine AI Grok)