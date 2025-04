Sicurezza stradale o finanziaria dello Stato? PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 5 aprile 2025

SICUREZZA: STRADALE O FINANZIARIA DELLO STATO?

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 5 aprile 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Ospiti di Armando Manocchia sono

Giorgio Marcon (consulente tecnico investigativo e inventore del Riflessometro)

e Claudio Capozza (il massimo esperto di metrologia legale, che per 43 anni è stato ispettore di metrologia legale alla camera di commercio di Milano).

Si parla del nuovo codice della strada, considerato dai più un alibi per far cassa, che ha portato al ritiro di circa 18 mila patenti in 3 mesi e solo una minima percentuale di incidenti in meno.

La metrologia legale è l’insieme delle procedure legislative, amministrative e tecniche stabilite dalle pubbliche autorità, al fine di specificare e assicurare la qualità e la veridicità delle misure in materia di controlli ufficiali, commercio, salute, sicurezza.

Si parla di sicurezza stradale che non è altro che la sicurezza delle persone e dell’ambiente, ma viene affrontato anche il problema delle truffe di stato o, se volete, delle truffe legalizzate riguardanti gli autovelox non omologati, quindi illegali, e gli etilometri altrettanto farlocchi, cioè quegli strumenti o apparecchiature che superano l’approvazione, ma non l’omologazione, che sono due fattori distinti e molto diversi tra loro.

