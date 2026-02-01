Malore in casa, muore donna di 47 anni

Un malore improvviso, fulminante, che non le ha lasciato scampo proprio mentre si trovava tra le mura domestiche

Ãˆ un dramma che lascia senza parole quello consumatosi nella frazione La Lucca, popolosa localitÃ di Monte San Giovanni Campano paese in provincia di Frosinone. Una donna di 47 anni ha perso la vita sotto gli occhi dei familiari, inutilmente soccorsa dal personale sanitario.

La dinamica e i soccorsi

Tutto Ã¨ accaduto in pochi istanti. La donna si trovava nella propria abitazione quando, stando alle prime ricostruzioni, ha accusato un grave malore accasciandosi a terra.Â I familiari presenti, compresa la gravitÃ della situazione, hanno lanciato immediatamente lâ€™allarme, richiedendo l’intervento urgente dell’Ares 118. Sul posto Ã¨ giunta in pochi minuti un’ambulanza a sirene spiegate.

L’Ã©quipe medica ha tentato disperatamente di rianimare la 47enne, mettendo in atto tutte le manovre salvavita previste dal protocollo d’emergenza. Purtroppo, ogni sforzo si Ã¨ rivelato vano: il cuore della donna aveva giÃ cessato di battere e ai medici non Ã¨ rimasto altro che constatare il decesso.

Gli accertamenti

Nell’abitazione di La Lucca sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione. I militari hanno effettuato i rilievi di rito e raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, come da prassi in caso di morti improvvise avvenute in ambito domestico.

Disposta l’autopsia

La notizia della prematura scomparsa ha fatto rapidamente il giro della frazione, gettando nello sconforto la comunitÃ locale. La salma, su disposizione del Magistrato di turno, Ã¨ stata trasferita presso l’obitorio ed Ã¨ ora a disposizione dellâ€™AutoritÃ Giudiziaria. Nelle prossime ore verrÃ deciso se procedere con lâ€™esame autoptico per chiarire con certezza le cause mediche del decesso, che al momento sembra riconducibile a cause naturali.

