Dimessa dall’ospedale, 54enne muore in casa poche ore dopo

Ãˆ stata trovata morta nella sua casa di Volpiano, nel Torinese, Luana Zingotti. Meno di 24 ore prima, la 54enne era stata dimessa dall’ospedale di Chivasso. Per approfondire il motivo della sua morte, ed eventuali responsabilitÃ dell’equipe medica, la procura di Ivrea ha aperto un’indagine per omicidio colposo. Al momento Ã¨ a carico di ignoti.

La morte di Luana

Il cadavere di Luana, conosciuta a Volpiano come LulÃ¹, Ã¨ stato trovato in casa sua lo scorso 20 gennaio. Stando alle prime informazioni raccolte dagli investigatori, la donna avrebbe accusato un malore improvviso e sarebbe caduta a terra, battendo la testa e perdendo la vita. SarÃ l’autopsia a chiarire la causa del decesso.

La visita in ospedale e le dimissioni

Gli sforzi degli investigatori sono anche concentrati sulla visita che la stessa Luana Zingotti aveva fatto all’ospedale di Chivasso il 19 gennaio, il giorno prima di morire. Non Ã¨ ancora chiaro il motivo per cui la 54enne avrebbe deciso di recarsi in ospedale. Ãˆ certo perÃ² che sia stata dimessa in giornata. Non Ã¨ ancora chiaro se ci sia un collegamento tra le condizioni cliniche valutate dall’equipe medica e il decesso.

www.tgcom24.mediaset.it

I messaggi con i familiari e le visite mediche

A spingere gli inquirenti ad approfondire le circostanze della morte di Luana Zingotti sarebbero stati alcuni messaggi che la donna si sarebbe scambiata con alcuni familiari proprio nei giorni precedenti al 20 gennaio. In questi, infatti, la 54enne si riferiva a una serie di visite mediche a cui si era sottoposta e a un periodo di convalescenza appena concluso. Ora starÃ agli inquirenti tentare di ricostruire i sintomi, le terapie e le indicazioni ricevute prima del decesso.

Chi era Luana Zingotti

La 54enne lavorava come operatrice socio-sanitaria in una Rsa di Volpiano. Era una figura molto apprezzata nellâ€™ambiente lavorativo e molti la ricordano come una persona disponibile, paziente e profondamente umana. Luana Zingotti aveva due figlie, Valentina e Veronica.