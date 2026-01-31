Rating, S&P conferma BBB+ per l’Italia e alza l’outlook a positivo

S&P conferma il rating dell’Italia BBB+ e alza l’outlook da stabile a positivo. Ãˆ quanto emerge dalle tabelle sul sito dell’agenzia

“Le prospettive positive riflettono la nostra aspettativa che, nonostante la persistente incertezza nel commercio internazionale, il settore privato continuerÃ a sostenere i surplus delle partite correnti” mentre il settore pubblico “dovrebbe ridurre gradualmente il suo indebitamento netto, avviando il debito su una lenta traiettoria discendente entro il 2028”, afferma S&P.

“Il risanamento dei conti pubblici italiani procede secondo i piani. Prevediamo che il deficit scenda leggermente al 2,9% del Pil nel 2026”, per poi ridursi ulteriormente al 2,7% entro il 2029, continua l’agenzia nello spiegare la sua decisione di rivedere al rialzo l’outlook dell’Italia.

“Le imposte straordinarie su banche e compagnie assicurative, la maggiore efficacia nella riscossione dell’Iva e le modifiche alla tassazione degli affitti a breve compenseranno in gran parte i tagli all’imposta sui redditi medi e la riduzione dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro”, aggiunge.

“La crescita economica dovrebbe aumentare a circa lo 0,8% nel 2026, rispetto allo 0,5% stimato per il 2025, con l’accelerazione dell’esecuzione dei progetti finanziati dall’Ue e l’aumento dei redditi reali”. L’agenzia di rating si aspetta quindi che la crescita del Pil si stabilizzi attorno allo 0,8% nel 2027-2028 con l’attenuarsi delle pressioni commerciali, salvo un altro shock commerciale.

tgcom24.mediaset.it