Ictus a soli 11 anni, bimba salvata dai medici a Cagliari

Si Ã¨ giocata una corsa contro il tempo all’Arnas G. Brotzu di Cagliari per salvare una bambina di undici anni colpita da un ictus ischemico

CAGLIARI, 31 GEN – Tutto Ã¨ cominciato in modo improvviso: un pomeriggio trascorso a casa di un’amichetta, il malessere inatteso, poi il peggioramento neurologico nelle ore successive. Segnali difficili da interpretare, soprattutto in una bambina. Quando la situazione Ã¨ apparsa chiara nella sua gravitÃ , il ricovero urgente nella struttura di Pediatria, diretta dal Giuseppe Masnata. La risposta da parte delle strutture di Pediatria, Neurologia e Stroke Unit e Neuroradiologia Ã¨ stata immediata e collegiale.

Le prime che hanno riconosciuto il sospetto clinico di ictus sono state le dottoresse Valeria Ledda e Valeria Piras che, insieme ad Antonio Ferrari e Federica Schirru, hanno dato avvio al percorso diagnostico-terapeutico. Gli esami hanno confermato ciÃ² che si sospettava: l’occlusione di un grosso vaso intracranico, una condizione severa, soprattutto in una paziente cosÃ¬ giovane, che ha richiesto una decisione rapida e un trattamento altamente specialistico.

La scelta Ã¨ stata quella piÃ¹ complessa: un intervento endovascolare con posizionamento di uno stent per riaprire il vaso e ripristinare il flusso sanguigno al cervello, che richiede altissima precisione.

“Il trattamento dell’ictus in etÃ  pediatrica Ã¨ particolarmente complesso – spiega Federico Fusaro, direttore facente funzione di Neuroradiologia – Le difficoltÃ  diagnostiche, l’adattamento delle procedure e dei dispositivi a pazienti molto giovani, la necessitÃ  di competenze tecniche ed esperienza elevatissime rendono ogni intervento una sfida”. E questa volta, la sfida Ã¨ stata vinta. Grazie alla tempestivitÃ  dell’intervento e alla gestione specialistica, la bambina ha mostrato un recupero neurologico quasi completo, con un’evoluzione clinica sorprendentemente favorevole giÃ  nelle prime ore successive alla procedura. (ANSA)

