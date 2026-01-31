Askatasuna, poliziotto aggredito e preso a martellate a Torino

ImolaOggi CRONACA, News 2026

Askatasuna, poliziotto aggredito e preso a martellate a Torino

Un poliziotto aggredito da una decina di persone a volto coperto, preso a calci e colpito ripetutamente con un martello. E’ la scena choc a Torino – come documenta il video di Torino Oggi – durante il corteo per il centro sociale Askatasuna, in una giornata caratterizzata da disordini e violenze. Le immagini mostrano l’agente a terra, colpito da un gruppo di persone. Una, in particolare, brandisce un martello e colpisce l’agente a ripetizione. Il poliziotto riesce a sottrarsi al linciaggio e viene soccorso. ADNKRONOS

Articoli correlati

Askatasuna, i Radicali si sdraiano in piazza

Askatasuna, i Radicali si sdraiano in piazza

Davide Borgione

Torino, 19enne muore mentre torna a casa in bici e vene derubato

Askatasuna

Askatasuna, la minaccia: “Il 31 gennaio ci prendiamo la cittÃ ”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *