Askatasuna, poliziotto aggredito e preso a martellate a Torino

Un poliziotto aggredito da una decina di persone a volto coperto, preso a calci e colpito ripetutamente con un martello. E’ la scena choc a Torino – come documenta il video di Torino Oggi – durante il corteo per il centro sociale Askatasuna, in una giornata caratterizzata da disordini e violenze. Le immagini mostrano l’agente a terra, colpito da un gruppo di persone. Una, in particolare, brandisce un martello e colpisce l’agente a ripetizione. Il poliziotto riesce a sottrarsi al linciaggio e viene soccorso. ADNKRONOS

