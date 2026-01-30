Teheran: ‘gli eserciti europei saranno considerati terroristi’

I ministri degli Esteri dell’Ue hanno concordato di inserire le Guardie Rivoluzionarie iraniane nella “lista dei terroristi” dell’Unione. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue.
“Se agisci come un terrorista, dovresti anche essere trattato come un terrorista”, ha dichiarato ai giornalisti la diplomatica di alto rango Kaja Kallas prima della riunione dei ministri a Bruxelles. (ANSA-AFP)
La risposta di Teheran non si è fatta attendere
ROMA, 30 GEN – “L’Unione Europea sa certamente che, secondo la risoluzione dell’assemblea consultiva islamica, gli eserciti dei Paesi coinvolti nella recente risoluzione dell’Ue contro il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) sono considerati terroristi”.
Lo afferma il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale dell’Iran Ali Larijani in un post sul suo account X. “Pertanto, le conseguenze ricadranno sui Paesi europei che hanno adottato tali misure”, ha sottolineato il massimo funzionario della sicurezza iraniana. (ANSA)