Djokovic elimina Sinner e vola in finale agli Australian Open

Jannik Sinner ha perso la semifinale degli Australian Open 2026. Oggi, venerdÃ¬ 30 gennaio, il tennista azzuro Ã¨ stato battuto da Novak Djokovic, numero 4 del mondo, al termine di una partita-maratona da cinque set e quattro ore e 12 minuti, in cui il serbo si Ã¨ imposto con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Per Sinner sfuma quindi l’appuntamento in finale con Carlos Alcaraz, che nella prima semifinale dello Slam di Melbourne ha battuto, anche lui in cinque set, Alexander Zverev, e che sfiderÃ quindi Djokovic nell’ultimo atto del torneo.

Jannik Sinner Ã¨ amareggiato dopo la semifinale dell’Australian Open persa oggi, venerdÃ¬ 30 gennaio, contro Novak Djokovic. In conferenza stampa, l’azzurro ha analizzato la sua prestazione facendo i complimenti all’avversario: “Non riuscirÃ² a difendere il titolo? Questo era uno Slam molto importante per me. Ho avuto molte chance, anche nel quinto set. Ho provato a fare cose differenti, ma non ha funzionato. Ho fatto errori, succede. Fisicamente mi sento bene e non câ€™Ã¨ niente che non va. Djokovic Ã¨ stato semplicemente migliore di me“. (Adnkronos)