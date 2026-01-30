Carceri brasiliane inumane, Corte di Torino nega l’estradizione

TRIESTE, 30 GEN – La II sezione penale della Corte d’Appello di Torino non ha concesso l’estradizione richiesta dalle autoritÃ brasiliane di un cittadino italiano nato a Buenos Aires (Argentina) accusato, in Brasile, di “atti sessuali con minorenni”, (violenze sessuali ripetute, consumate nel Paese di origine in danno di bambine, ndr) per le criticitÃ delle condizioni di vita nelle carceri del Paese sudamericano. L’uomo, Pablo Daniel Castro, di 47 anni, Ã¨ stato condannato il 26 Luglio 2024 a 15 anni e 11 mesi di reclusione dal tribunale di Belo Horizonte per reati commessi nel novembre 2015.

Sulla scorta di un mandato d’arresto, Castro era stato arrestato a Pragelato (Torino) il 1 luglio 2025, e non aveva dato consenso all’estradizione come ribadito dai suoi legali Alexandro Maria Tirelli e Francesca Monticone, nonostante tra i due Paesi esista un trattato di estradizione bilaterale.

La Corte aveva chiesto alle autoritÃ brasiliane – tra l’altro – indicazioni sul carcere dove Castro era destinato, dimensioni, arredi e servizi della cella, attivitÃ nella carcerazione. I termini per la risposta (70 giorni) sono scaduti e, sulla scorta di report (Unhcr, Comitato Onu e sentenze della Corte Suprema federale del Brasile in cui si parla di trattamenti inumani della detenzione in Brasile), la Corte ha negato l’estradizione. Il Pg ne aveva chiesto l’accoglimento. Castro ora Ã¨ libero ma non puÃ² espatriare.

“La sentenza di Torino – ha commentato l’avvocato Tirelli – segna un passaggio nuovo nella cooperazione giudiziaria tra Italia e Brasile. L’accertamento delle gravi criticitÃ del sistema carcerario brasiliano pur muovendo da un caso specifico, Ã¨ destinato a incidere in modo strutturale sui rapporti di cooperazione. E’, a tutti gli effetti, una sentenza di svolta”. (ANSA)