Bologna città 30, Calenda: “è una beata idiozia”

Reggio Emilia, 20 gen. – Imporre il limite dei 30 chilometri all’ora a Bologna è “una beata idiozia”: è una “bella idea” ma poi “non si hanno le infrastrutture per sostenerla”. Questo “modo di ragionare della sinistra è stupido”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della presentazione a Reggio Emilia del suo nuovo libro “Il Patto. Oltre il Trentennio Perduto”.

“E’ una beata idiozia il limite dei 30 chilometri – ha spiegato Calenda -. Pensare che fai una cosa molta bella, ‘green’, verde, ma non hai le infrastrutture per sostenerla è un modo di ragionare della sinistra stupido. A Bologna l’abbiamo detto con molta chiarezza”.”Adesso l’ha sollevato Salvini, ma da molto tempo l’abbiamo sollevato noi – ha aggiunto -. Salvini, però, dovrebbe sollevare i trasporti, ma non lo sta facendo”. (askanews)

“Nonostante siano state implementate nuove misure per migliorare la sicurezza stradale nella regione (tra cui il limite di 30 km/h, ndr), il numero delle vittime di incidenti stradali a Bruxelles ha raggiunto lo scorso anno il livello più alto da quando sono iniziate le registrazioni”

Despite new measures being implemented to improve traffic safety in the region, the number of traffic accident victims in Brussels reached its highest level last year since records began.https://t.co/WIgs9lO91p pic.twitter.com/QLyWErnI9y

