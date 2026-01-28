Gas, UE: ‘timori per dipendenza dagli Usa, cerchiamo alternative’

BRUXELLES, 28 GEN – “Faremo il possibile per garantire che le relazioni commerciali” con gli Stati Uniti “possano essere mantenute ma Ã¨ chiaro che le turbolenze geopolitiche” come la crisi in Groenlandia “sono un campanello d’allarme. Percepisco una crescente preoccupazione, che condivido, che si rischi di sostituire una dipendenza” energetica “con un’altra. Quindi stiamo cercando attivamente delle alternative” per le forniture.

Lo ha dichiarato il commissario Ue all’energia Dan Jorgensen in un’intervista a un gruppo di media internazionali, tra cui l’ANSA. L’Ue Ã¨ giÃ  in contatto con partner “in grado di fornirci Gnl”, come Qatar, Canada e Nord Africa. (ANSA)

