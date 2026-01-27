Ucraina, FT: garanzie di sicurezza Usa subordinate a cessione del Donbass

L’amministrazione Trump ha fatto sapere all’Ucraina che le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti sono subordinate al fatto che Kiev concordi prima un accordo di pace che probabilmente comporterebbe la cessione della regione del Donbass alla Russia.Â Lo scrive il Financial Times in esclusiva.

Washington ha anche lasciato intendere che prometterebbe all’Ucraina piÃ¹ armamenti per rafforzare il suo esercito in tempo di pace se, come prezzo della pace con la Russia, accettasse di ritirare le sue forze dalle parti della regione orientale che controlla.

Volodymyr Zelensky spera di firmare documenti sulle garanzie di sicurezza e un “piano di prosperitÃ ” postbellico con gli Stati Uniti giÃ  questo mese, dando a Kiev una leva nei futuri colloqui con Mosca.
Ma Washington sta ora segnalando che gli impegni di sicurezza degli Stati Uniti dipendono dal raggiungimento di un accordo con la Russia.

Funzionari ucraini ed europei hanno descritto la posizione degli Stati Uniti come un tentativo di indurre Kiev a fare leÂ  concessioni territoriali che Mosca ha sempre richiesto in qualsiasi accordo.
Gli Stati Uniti non hanno ancora dato la loro approvazione definitiva a nessuno dei due accordi, nonostante Zelensky abbia affermato che i testi delle garanzie di sicurezza, discussi con il presidente Donald Trump a Davos la scorsa settimana, erano “pronti al 100 per cento”.Â  ANSA

