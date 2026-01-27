Milano, rapina con estorsione: arrestato egiziano

In cinque accerchiano e rapinano un uomo e una donna. Poi al telefono, chiedono un appuntamento per restituire la refurtiva, in cambio di soldi e di una prestazione sessuale. All’appuntamento si presentano i carabinieri che arrestano uno dei ragazzi: l’accusa Ã¨ quella di tentata estorsione. Oltre a essere stato denunciato per rapina aggravata in concorso. Ãˆ un egiziano di 20 anni.

Gang assalta una coppia a Milano

I fatti risalgono alla notte di lunedÃ¬. A chiedere aiuto sono un sudamericano di 31 anni e un’amica di 32. I due erano stati rapinati da una gang di cinque ragazzi in piazzale Porta Genova. Uno dei rapinatori aveva afferrato l’uomo dal collo e gli avevano strappato di dosso una collana d’oro, il cellulare e il portafogli.

La richiesta: sesso in cambio del telefono

Poco dopo, la trentaduenne aveva composto il numero di telefono dell’amico e dall’altra parte aveva risposto uno dei rapinatori, che ha chiesto una prestazione sessuale e soldi in cambio della refurtiva. Le dÃ appuntamento in piazza Duca D’Aosta, davanti alla stazione Centrale.

La trappola e l’arresto in Centrale

La donna, prima di presentarsi all’appuntamento, denuncia tutto ai carabinieri. CosÃ¬, all’orario pattuito, il ventenne si trova davanti la donna insieme ai militari del Nucleo operativo aliquota pmz della Compagnia Milano Duomo. Per lui scatta l’arresto e il carcere. I carabinieri hanno anche recuperato il cellulare rubato. Ora l’indagine prosegue per rintracciare i complici del ventenne.

