Malore nel sonno, Rebecca muore a 19 anni

Lutto a Napoli e in Irpinia per la morte di Rebecca Caccavallo. La giovane, appena 19 anni, Ã¨ morta per un malore improvviso che l’ha colpita nel sonno. Originaria del quartiere Chiaiano, Rebecca era cresciuta a Cassano Irpino dove da anni risiedeva con la famiglia.

Un dolore, quindi, che ha colpito due comunità che non si danno pace per questa tragica notizia. Sui social sono tanti i messaggi per lei. I funerali si sono tenuti ieri presso la Chiesa di San Nicola di Bari in Polvica, proprio nel quartiere di