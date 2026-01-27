Malore nel sonno, Rebecca muore a 19 anni

ImolaOggiCRONACA, News 2026

Rebecca Caccavallo

Lutto a Napoli e in Irpinia per la morte di Rebecca Caccavallo. La giovane, appena 19 anni, Ã¨ morta per un malore improvviso che l’ha colpita nel sonno. Originaria del quartiere Chiaiano, Rebecca era cresciuta a Cassano Irpino dove da anni risiedeva con la famiglia.

Un dolore, quindi, che ha colpito due comunitÃ  che non si danno pace per questa tragica notizia. Sui social sono tanti i messaggi per lei. I funerali si sono tenuti ieri presso la Chiesa di San Nicola di Bari in Polvica, proprio nel quartiere di www.napolitoday.it

Articoli correlati

Diego Ruspantini

Malore improvviso, morto allenatore di calcio di 46 anni

calciatore in arresto cardiaco

Genova, 30enne muore mentre gioca a calcio: aperta inchiesta

ambulanza

Taranto, bambina di 5 anni muore per arresto cardiaco

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *