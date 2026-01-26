Vaccini, UE: Ok ad anti-Rsv Gsk dai 18 anni in su

Gsk ha annunciato oggi che il suo vaccino ricombinante adiuvato contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) Ã¨ stato approvato dalla Commissione europea per l’uso negli adulti dai 18 anni in su

E’ stato il primo vaccino contro l’Rsv autorizzato nell’area economica europea per la prevenzione delle malattie delle basse vie respiratorie causate da Rsv, ricorda l’azienda in una nota. In precedenza era stato approvato per gli adulti dai 60 anni in su, cosÃ¬ come per quelli di etÃ compresa tra 50 e 59 anni a maggior rischio di malattia da Rsv. L’indicazione aggiornata oggi consente ora ai Paesi europei di rendere disponibile il vaccino a tutti gli adulti dai 18 anni in su.

“Questa approvazione – dichiara Sanjay Gurunathan, responsabile Ricerca e Sviluppo Vaccini e Malattie infettive di Gsk – aiuta a proteggere tutti gli adulti dai 18 anni in su in Europa contro l’Rsv, un’infezione respiratoria potenzialmente grave che puÃ² portare a malattie significative, ricoveri e persino alla morte, in particolare per coloro che hanno determinate condizioni di salute sottostanti. Gsk Ã¨ orgogliosa di espandere le opzioni di prevenzione contro l’Rsv in tutta Europa”. ADNKRONOS