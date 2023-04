ARMI DI MIGRAZIONE DI MASSA

PIAZZA LIBERTA’ – Intervento di Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi, estratto dalla puntata di sabato 22 aprile 2023

“Perchè le élites vogliono deportare centinaia di migliaia di migranti in Europa? Le motivazioni non hanno niente a che fare con gli obiettivi umanitari. Si tratta soltanto di trasferire mano d’opera a basso costo per competere con i giganti dell’economia mondiale, sopprimendo i diritti dei lavoratori e disonorando la loro dignità. Non è immigrazione, ma una nuova forma di schiavismo.”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

