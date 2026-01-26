Faide dello spaccio, spari al parco delle Groane: morto uno straniero

Un uomo morto, ferito da alcuni colpi di arma da fuoco nel bosco, e un ragazzo di 19 anni, cittadino marocchino, sottoposto a fermo di indiziato di delitto per detenzione ai fini di spaccio perchÃ© trovato in possesso di droga. Quella che a Misinto (Monza Brianza) era iniziata come una richiesta di soccorso, nella serata di sabato 24 gennaio, ai confini del parco delle Groane, ha avuto un epilogo tragico. Ora si indaga per risalire all’autore (forse piÃ¹ di uno) del delitto, maturato probabilmente come un regolamento di conti nel mondo delle faide dello spaccio, diventato ora un caso di omicidio.

Sparatoria alle Groane: un morto

L’allarme Ã¨ scattato nella serata di sabato 24 gennaio, poco prima delle 22 quando due uomini – entrambi cittadini stranieri – sono stati soccorsi nell’area boschiva a ridosso di via Santâ€™Andrea, una zona verde nota per essere zona di spaccio e bivacco. A chiedere aiuto Ã¨ stato il piÃ¹ giovane dei due: all’arrivo dei carabinieri e dei soccorsi del 118 avrebbe segnalato la presenza dell’altro connazionale che era in condizioni gravissime, ferito da alcuni colpi di arma da fuoco.

I soccorsi

Sul posto l’Agenzia regionale emergenza e urgenza ha inviato due ambulanze e un’automedica. Al momento dell’intervento dei sanitari la vittima era in arresto cardiaco, priva di sensi. Il giovane Ã¨ stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Saronno, con le manovre di rianimazione in corso. Qui Ã¨ deceduto poco dopo.

Droga nel bosco: fermato 19enne

Lâ€™altro uomo, un ragazzo di 19 anni, Ã¨ stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dellâ€™ospedale di Garbagnate Milanese. Il giovane Ã¨ stato poi raggiunto da un decreto di fermo di indiziato di delitto per detenzione ai fini di spaccio perchÃ© all’interno di un bivacco poco distante Ã¨ stata trovata e sequestrata droga. I carabinieri ora indagano su quanto accaduto per risalire al responsabile dell’omicidio. Non si esclude che il delitto sia maturato nell’ambiente dello spaccio per cui l’area delle Groane, tra i comuni della Brianza e del Milanese, Ã¨ tristemente nota.

