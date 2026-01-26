Rutte: “La UE può difendersi senza gli Usa? Sognate”

BRUXELLES, 26 GEN – “L’Europa sta ora costruendo la propria industria della difesa, ed è vitale. Ma al momento non può fornire neanche lontanamente tutto ciò di cui l’Ucraina ha bisogno per difendersi oggi e per dissuadere domani”. Il sostegno militare Usa è indispensabile: “Senza questo flusso di armamenti dagli Stati Uniti, non possiamo tenere l’Ucraina in grado di combattere. Letteralmente”.

Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in audizione alla commissione Sicurezza e difesa del Parlamento europeo. (ANSA).

(askanews) – “Se qualcuno pensa ancora che l’Unione Europea, o l’Europa nel suo complesso, possa difendersi senza gli Stati Uniti… continui a sognare. Non potete. Non possiamo. Abbiamo bisogno l’uno dell’altro”: lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nella sua replica di fronte alla commissione per gli affari esteri (AFET) e alla commissione per la sicurezza e la difesa (SEDE) del Parlamento europeo a Bruxelles.