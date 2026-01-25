Furto al cimitero di Buccinasco, ladri in fuga tra le lapidi con un escavatore

Un palo della luce abbattuto, sul terreno i segni di un passaggio di un mezzo, lasciati tra i vialetti che costeggiano le lapidi. Furto al cimitero di Buccinasco (Milano) nella nottata tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio.

A darne notizia è stato lo stesso municipio. “Grave furto con scasso al cimitero comunale di via Romagna. Il custode ha trovato aperto il cancellone all’entrata e la serratura forzata: all’interno, i segni evidenti del passaggio di un mezzo pesante che ha urtato e divelto un palo dell’illuminazione e danneggiato la recinzione dell’area di cantiere” hanno fatto sapere dall’ente.

Furto al cimitero di Buccinasco

I ladri avrebbero puntato a un mezzo da cantiere e dal cimitero hanno portato via un escavatore. In seguito al furto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per individuare i responsabili.

“Un episodio molto grave perché avvenuto in un luogo di culto e molto caro ai cittadini. Come già accaduto anche in altri territori dove ci sono aree di cantiere, i malviventi si sono introdotti nella notte rubando l’escavatore parcheggiato e causando anche alcuni danni” ha fatto sapere l’assessore ai lavori pubblici e al cimitero, Stefano Parmesani. Utili alle indagini potrebbero essere le immagini registrate dagli impianti di sorveglianza posizionati in tutti gli ingressi. Indagini in corso.

