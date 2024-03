Verona, furto in chiesa: romeno inseguito dalle suore

VERONA, 16 MAR – Ha rubato una cassa acustica nella chiesta di San Nicolò, dietro l’Arena di Verona, ed è stato inseguito dalle suore per convincerlo a restituire il maltolto. Alla fine il ladro, un 52enne romeno, è strato bloccato dalla Volanti della Questura, che nel frattempo avevano ricevuto una richiesta d’intervento da un diacono.

L’uomo si era introdotto nella chiesa e, dopo essere salito sull’altare, aveva aperto un cancelletto portando via con se’ una cassa acustica. Rincorso dalle suore, tutt’altro che impaurite, il malvivente le ha spintonate per guadagnarsi la fuga, ma è stato intercettato dai poliziotti nelle vicinanze della chiesa.

Anche nei confronti degli agenti ha tenuto un atteggiamento aggressivo, rifiutandosi – una volta portato in Questura – anche di fornire le proprie generalità; per questo oltre all’arresto per rapina impropria, nei suoi confronti è scattata anche la denuncia per rifiuto di indicazione della propria identità personale. (ANSA).