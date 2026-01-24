Violenza sessuale su 14enne, pakistano a processo

Si sarebbe avvicinato con la scusa di chiedere indicazioni su un tabacchi per comprare le sigarette, facendosi accompagnare. DopodichÃ© l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime, approfittando della lontananza dai suoi coetanei. Vittima una ragazzina di 14 anni di Fabriano, che la notte del 27 maggio 2023 si trovava nei pressi della stazione della cittadina per prendere il treno insieme a due amici dopo una serata al cinema.

L’uomo, un 42enne di nazionalitÃ pachistana, Ã¨ ora sotto processo ad Ancona per violenza sessuale aggravata. Secondo quanto ricostruito il 42enne, residente a Chiaravalle, l’avrebbe indotta a farsi accompagnare e, una volta rimasti soli, avrebbe messo in atto la molestia.

L’inseguimento fino a un bagno pubblico

A quel punto la ragazzina Ã¨ fuggita per raggiungere i suoi amici e l’uomo li avrebbe inseguiti, fino a tentare di scavalcare la porta di un bagno pubblico dove i tre minorenni si erano chiusi, spaventati. Come riporta AnconaToday, la vicenda Ã¨ emersa solo negli ultimi giorni, con la testimonianza della vittima in tribunale. In aula Ã¨ stato ascoltato anche un carabiniere che ha preso parte alle indagini, il quale ha mostrato alcuni fermi immagine tratti dalle videocamere di sorveglianza. Nelle foto si vedrebbe l’imputato commettere la molestia.

Il 42enne ha respinto le accuse, sostenendo che quella notte si trovasse alla stazione di Fabriano per prendere un treno per tornare a casa.

