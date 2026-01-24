Falla nel sistema sanitario informatizzato, a 105 anni finisce dal pediatra

Per un mero errore informatico, una donna di 105 anni diventa per il sistema una bambina di cinque

Una nuova identità digitale, almeno nel database delle farmacie, ha fatto perdere all’anziana ultracentenaria un secolo di vita. A Lizzanello, in provincia di Lecce, un blackout della sanità digitale diventa un paradosso con conseguenze tutt’altro che leggere.

A confermare l’episodio è un medico di medicina generale: “Gli ultracentenari devono andare dal pediatra: sembra assurdo ma è così. Per qualche sistema regionale non esisteva più, poi è ricomparsa come minore, con le regole che scattano automaticamente per l’età pediatrica. Un azzeramento totale, una sorta di rinascita digitale che però ha aperto un buco assistenziale”.

Il caso ha strappato qualche alzata di spalle tra i medici. “C’è una falla evidente nel sistema sanitario informatizzato – sottolinea il medico – basta un’anomalia per cancellare un paziente e farlo finire in un limbo burocratico. Intanto dalla casa di riposo dove la donna è ricoverata arrivano segnalazioni continue: difficoltà a emettere ricette, rallentamenti nelle procedure, incertezze su prestazioni che fino al giorno prima erano garantite”.

La vicenda è stata segnalata ai tecnici e ha raggiunto i livelli regionali, ma il timore è che non si tratti di un caso isolato. “Nella sola provincia – ricorda il medico – ci sono circa 250 centenari e il numero è destinato a crescere. Se il sistema non è in grado di reggere l’invecchiamento della popolazione, il rischio è che altri anziani vengano risucchiati dallo stesso errore informatico. Ogni giorno dobbiamo fare i conti con una burocrazia sempre più pesante e con strumenti digitali che, invece di semplificare, creano lavoro extra”, conclude il medico. Questo caso è l’ennesima prova di come un banale errore della tecnologia sia capace di impallare il sistema burocratico per diverso tempo.

