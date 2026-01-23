Veneto, mozione per rendere commerciabile la carne di nutria

PADOVA, 23 GEN – “Come si mangiano in tutte le parti del mondo, come in Francia con il ‘patÃ¨ di ragondin’ nei menÃ¹ dei migliori ristoranti, come in Patagonia dove la nutria Ã¨ piatto nazionale, anche in Veneto la nutria deve essere valorizzata come capitato con il granchio blu: proporrÃ² la settimana prossima una mozione rivolta agli assessori competenti per rendere le nutrie utili a questo progetto”.
A dirlo Ã¨ il consigliere regionale eletto nelle fila della Lega Stefano Valdegamberi intervenendo a Radio Veneto24. “Ãˆ molto meglio la nutria della carne processata – analizza Valdegamberi, che si Ã¨ filmato alcune settimane fa mentre consumava in casa di amici una sorta di spezzatino di nutria -.
Ãˆ un roditore che si nutre di radici, bacche ed Ã¨ un animale molto pulito. Ãˆ una carne poco grassa, salutare, adatta per le diete: vorrei trasformare questo problema in un’opportunitÃ . ChiederÃ² nella mozione la stessa circolare fatta con il granchio blu per consentirne la commercializzazione e l’utilizzo nell’industria della trasformazione alimentare. Un filetto di nutria in Francia costa 30/40 euro, ha un valore economico tutto da esplorare”. (ANSA)