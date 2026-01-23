Per il 2026, l’Ucraina chiede armi per 15 miliardi di dollari

EUROPA UE, News 2026

Volodymyr Zelensky

Ambasciatrice ucraina presso la Nato: “Servono armi da Usa per 15 miliardi di dollari nel 2026”

L’Ucraina, per il 2026, necessita di armi dagli Stati Uniti per 15 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato l’ambasciatrice dell’Ucraina presso la Nato, Alona Hetmanchuk, in un’intervista all’agenzia di stampa Rbc Ucraina.

Secondo Hetmanchuk, l’Ucraina ha bisogno di sistemi di difesa aerea, in particolare Patriot e Nasams. “Pertanto, naturalmente, continuiamo a lavorare intensamente su questo, poiché il fabbisogno per quest’anno è stato definito nell’ambito dell’iniziativa Purl (armi Usa pagate dai cittadini europei, ndr) –  ammonta a 15 miliardi di dollari”, ha sottolineato Hetmanchuk. tgcom24.mediaset.it

