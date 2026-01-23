Narcotraffico, smantellata organizzazione criminale di matrice albanese

L’attività è stata portata da termine dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, coordinati del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e supportati dalla Terza Divisione del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che ha attivato la sede centrale Interpol per la diffusione a livello mondiale dei provvedimenti di cattura, in sinergia con l’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza in Albania.

Alle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Reggio Emilia ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna- Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di nove soggetti, otto di origini albanesi ed un italiano, indagati per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Gli arresti e le perquisizioni, oltre che nelle province di Reggio Emilia, Bergamo, Brescia, Savona, sono in corso di esecuzione anche in Francia, Spagna e Albania, grazie ad un coordinamento operativo con le autorità di polizia straniere ed in particolare con il Dipartimento della Polizia Criminale albanese.

L’operazione, denominata “STURL ONE”, rappresenta la prosecuzione delle precedenti attività investigative convenzionalmente denominate TREXIT 2019 e BLACK MAMBA, che avevano già portato, nel gennaio 2021 e nel settembre 2022, all’esecuzione complessiva di trentacinque provvedimenti restrittivi.

L’attività di indagine TREXIT 2019 ha consentito di accertare l’esistenza e l’operatività, in provincia di Reggio Emilia, di tre associazioni a delinquere, una delle quali composta da soggetti di origine magrebina, denominata “gruppo di Rubiera”, dedita allo spaccio al dettaglio di cocaina.

Gli approfondimenti investigativi avevano inoltre evidenziato l’operatività di altre due compagini criminali, formate da soggetti di nazionalità albanese, che nel tempo si erano alternate nell’approvvigionamento di ingenti quantitativi di cocaina destinati al gruppo nordafricano.

Una di tali associazioni faceva capo ad un soggetto albanese dimorante in Italia, ma frequentemente impegnato in trasferte all’estero e nel Paese d’origine, che operava quale referente per l’associazione in ordine all’approvvigionamento della cocaina nel territorio emiliano-romagnolo a partire dal 2018.

Le operazioni TREXIT 2019 e BLACK MAMBA avevano permesso di identificare, progressivamente, i soggetti facente parte di questa associazione criminale, articolata su più livelli, caratterizzata dall’elevata disponibilità di uomini, mezzi e risorse finanziarie, essendo capace di movimentare ed importare in Italia ingenti quantitativi di cocaina, marijuana e hashish dal Sud America, dal Nord Europa e dalla Spagna, occultandoli all’interno di autoarticolati carichi di ortaggi e verdure, per poi distribuirli sul territorio nazionale con il supporto di numerosi corrieri che eseguivano le consegne con le autovetture.

Per comunicare in maniera riservata tra di loro al fine di dare attuazione al programma criminoso dell’associazione, gli indagati si avvalevano della piattaforma criptata “SKYECC” installata su dispositivi telefonici dotati di tale tecnologia criptata ed aventi valore nell’ordine di migliaia di euro ciascuno.

Nel corso dell’esecuzione delle operazioni TREXIT 2019 e BLACK MAMBA la Squadra Mobile di Reggio Emilia aveva sequestrato dei telefoni utilizzati per le comunicazioni SKYECC, piattaforma che alla fine del 2020 era stata perforata dalle autorità francesi.

Nell’anno 2022, la Procura della Repubblica di Bologna Direzione Distrettuale Antimafia, ritenendo maturi i tempi per addivenire all’identificazione dei soggetti apicali dell’associazione dedita al narcotraffico, la cui esistenza ed operatività nel frattempo era stata accertata anche in sede giudiziaria, ha iscritto un nuovo procedimento penale coordinando gli investigatori della Polizia di Stato da un lato nella ricostruzione e nell’analisi delle chat SKYECC, acquisite agli atti del procedimento attraverso un Ordine di Indagine Europeo; dall’altro in una serie di attività tecniche ad ampio spettro nei confronti di diversi degli indagati partecipanti al sodalizio presenti in Italia, accompagnate da servizi ed interventi di p.g. a riscontro.

Tali attività hanno consentito non solo di ricostruire numerosi reati-fine, ma soprattutto di evidenziarne la sistematica riconducibilità al programma criminoso dell’associazione, dimostrando il ruolo funzionale e stabile dei singoli indagati all’interno del sodalizio e il vincolo associativo che li legava, con conseguente predisposizione di complessivi quarantaquattro capi di imputazione.

In soli sei mesi di monitoraggio delle conversazioni, l’organizzazione è stata capace di movimentare, gestire e distribuire, oltre 200 chilogrammi di cocaina e 1.000 chilogrammi di hashish e marijuana e raccogliere proventi per milioni di euro.

I soggetti colpiti dai provvedimenti restrittivi odierni, confidando sulla segretezza e riservatezza del canale di comunicazione utilizzato, conversavano liberamente definendo trattative, modalità di consegna dello stupefacente e commentando persino i sequestri effettuati dalla Polizia di Stato nel corso delle attività investigative.

Gli accurati accertamenti svolti dal personale della Polizia di Stato hanno consentito di identificare gli utilizzatori dei PIN SkyECC, abbinandone l’identità ai rispettivi soggetti e permettendo così la costruzione di un quadro probatorio grave, preciso e concordante che l’Autorità Giudiziaria ha pienamente condiviso adottando l’ordinanza applicativa di misura cautelare con la quale è stata di fatto decapitato il vertice dell’associazione.

Gli indagati sono complessivamente quindici. Oltre ai nove arrestati, tre dei quali rintracciati in Italia, sul territorio nazionale sono state eseguite anche numerose perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Bologna con la partecipazione di 50 operatori della Polizia di Stato.

Nel corso di una perquisizione delegata eseguita in provincia di Brescia, inoltre, un cittadino marocchino è stato trovato in possesso di poco più di 2 kg. di marijuana, un kg. di hashish e la somma di denaro contante di 5.800 euro ed è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

https://questure.poliziadistato.it