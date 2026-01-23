Battuta “sessista”, sindaco cancella evento con Massimo Boldi

L’amministrazione comunale di Lugagnano del sindaco Antonio Vincini ha annullato un evento che avrebbe dovuto svolgersi il 5 febbraio nel teatro del paese e avere come protagonista l’attore Massimo Boldi. Il comico non è più ospite gradite dopo la bufera scatenata da una sua battuta sessista in un’intervista “Il Fatto Quotidiano”.

(La frase di Boldi: ““Ci sono in realtà alcune discipline in cui sono un campione: la f… e gli aperitivi”, ndr)

Boldi, dopo una esternazione riportata nel titolo dell’intervista, è stato escluso dall’elenco tedofori della fiamma olimpica. Ora arriva anche l’annullamento della sua partecipazione in Valdarda. Per non alimentare ulteriori polemiche il sindaco Vincini ha quindi deciso di annullare l’evento e rimborsare chi aveva già acquistato il biglietto. Nel corso della serata al teatro Barani era prevista una intervista a Boldi sul dietro le quinte di 50 anni di carriera. Per l’occasione il Comune avrebbe presentato lo stato dei lavori della Casa per la Cultura del paese.

