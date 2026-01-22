Zelensky attacca l’Europa: ‘manca volontÃ  politica contro Putin’

ROMA, 22 GEN – Volodymyr Zelensky inizia il suo discorso a Davos paragonando la situazione in Ucraina al film “Il giorno della Marmotta”. “Nessuno vorrebbe vivere cosÃ¬, ripetendo la stessa cosa per settimane, mesi e, naturalmente, quattro anni – afferma – Ãˆ esattamente cosÃ¬ che ci piace vivere adesso. Ed Ã¨ la nostra vita. Proprio l’anno scorso, qui a Davos, ho concluso il mio discorso con le parole: l’Europa deve sapere come difendersi. Ãˆ passato un anno e nulla Ã¨ cambiato. Siamo ancora in una situazione in cui devo dire le stesse parole”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo discorso a Davos, deplora la mancanza di “volontÃ politica” dell’Ue nei confronti di Putin. Ringrazia l’Europa per aver congelato i beni russi ma afferma che “quando Ã¨ arrivato il momento” di utilizzare tali beni per aiutare a difendere l’Ucraina, la decisione Ã¨ stata “bloccata”.

Inoltre dichiara che non ci sono stati “veri progressi” sull’istituzione di un tribunale per l’aggressione russa. “E’ una questione di tempo o di volontÃ politica”, si chiede. “L’Europa sembra persa nel tentativo di convincere il presidente degli Stati Uniti a cambiare. Ma lui non cambierÃ ”.

“Maduro Ã¨ sotto processo a Ny, Putin no. E’ il quarto anno di guerra e Putin combatte per i beni congelati in Europa e sta avendo un certo successo. L’Ue ha deciso di congelarli a tempo indeterminato ma quando sarÃ il momento di usarli per l’Ucraina la decisione Ã¨ stata bloccata. Stesso discorso per il tribunale sui crimini di guerra russi. Manca tempo o volontÃ politica? Stiamo lavorando attivamente con i partner sulle garanzie di sicurezza, io ringrazio i partner ma Ã¨ necessario la luce verde di Trump. Tutti si dicono ottimisti ma c’Ã¨ sempre un ma” ha detto Zelensky. (ANSA)