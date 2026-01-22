Rieti, paziente ucciso in ospedale: colpito da un ricoverato romeno

Tragedia all’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti

Un paziente Ã¨ morto, nel tardo pomeriggio del 21 gennaio, dopo essere stato aggredito da un altro degente. Erano entrambi ricoverati nel reparto psichiatrico. L’aggressore ha colpito la vittima in testa usando la sponda di un letto.

La ricostruzione

A essere colpito a morte Ã¨ stato un uomo rietino di 72 anni. L’aggressore ha 21 anni ed Ã¨ cittadino romeno. Il giovane ha staccato una delle sponde metalliche del letto, colpendo ripetutamente l’anziano. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari, per l’uomo non c’Ã¨ stato nulla da fare, mentre il 21enne Ã¨ stato preso in consegna dai carabinieri.

La direzione sanitaria del presidio ospedaliero non ha rilasciato dichiarazioni e sono in corso le indagini dei militari dell’Arma.

www.today.it