Groenlandia, Trump: “Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo”

“Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo sulla Groenlandia”

Lo ha detto Donald Trump dopo aver annunciato l’accordo quadro sull’isola. “E’ un accordo a lungo termine. Infinito, durerà per sempre”, ha aggiunto.

“Sulla base di un incontro molto proficuo che ho avuto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito la struttura di un futuro accordo relativo alla Groenlandia e, di fatto, all’intera regione artica. Questa soluzione, se finalizzata, sarà estremamente vantaggiosa per gli Stati Uniti d’America e per tutte le nazioni della Nato”: lo scrive Donald Trump su Truth, aggiungendo che “sulla base di questo accordo non imporrò i dazi” previsti dal primo febbraio ai Paesi europei.

Il Segretario della Nato Mark Rutte ha affermato che il post di Donald Trump su Truth, in cui ha annunciato il raggiungimento di un “quadro” d’intesa sulla Groenlandia, “va dritto al punto”. Lo riporta la Cnn.

“Il suo post su Truth Social va dritto al punto, e sono pienamente d’accordo”, ha detto Rutte ai giornalisti, affermando di aver avuto un “ottimo incontro” con Trump. Incalzato per ulteriori domande, Rutte ha risposto: “Leggete il post su Truth Social”. “Vedrete tutto”, ha aggiunto Rutte. “Ci saranno altre conversazioni”. ANSA