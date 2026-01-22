Caso Epstein, Camera Usa avvia procedimento contro i Clinton

WASHINGTON – I repubblicani della Camera hanno avviato un procedimento per oltraggio al Congresso contro Bill e Hillary Clinton. L’ex coppia presidenziale si è rifiutata di testimoniare nell’ambito dell’indagine sul caso Jeffrey Epstein. (ANSA)

14 gennaio – Bill e Hillary Clinton hanno rifiutato di testimoniare nell’ambito dell’indagine alla Camera su Jeffrey Epstein, in sfida alle minacce di oltraggio al Congresso avanzate dal repubblicano James Comer. “Ogni persona deve decidere quando ha visto o sopportato abbastanza ed è pronta a combattere per questo Paese, per i suoi principi e per il suo popolo, a prescindere dalle conseguenze. Per noi è arrivato quel momento”, hanno affeermato Bill e Hillary Clinton in una lettera a Comer riportata dal New York Times.