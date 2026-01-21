Modena, neonato muore a pochi giorni dal parto: aperta inchiesta

taglio dei punti nascita

21 GEN – Un neonato Ã¨ morto la settimana scorsa a pochi giorni dalla nascita al Policlinico di Modena. Il piccolo Ã¨ nato con taglio cesareo e avrebbe da subito presentato gravi problemi, per cui Ã¨ stato ricoverato in terapia intensiva neonatale, dove poi Ã¨ morto. Sul caso, dopo denuncia dei genitori del piccolo, Ã¨ stata aperta un’inchiesta e sei professionisti sanitari, tra medici e ostetriche del reparto di Ginecologia, sono indagati con l’accusa di omicidio colposo.

Lo riporta l’emittente locale Trc Modena. Il fascicolo Ã¨ un atto dovuto per chiarire le circostanze del decesso del neonato. Questa mattina in tribunale Ã¨ stato conferito l’incarico per l’autopsia che sarÃ  eseguita nelle prossime ore.

La direzione dell’Aou di Modena, oltre a esprimere cordoglio alla famiglia coinvolta, comunica di aver avviato come da prassi “una serie di accertamenti per chiarire gli avvenimenti in attesa anche degli esiti dell’esame autoptico sul neonato che potrÃ  fornire una risposta il piÃ¹ completa possibile sulle cause del decesso”. (ANSA)

