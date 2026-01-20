Zelensky: ‘andrÃ² a Davos se pronti documenti per ‘piano di prosperitÃ ’ dell’Ucraina’

ROMA, 20 GEN – “Sia il ‘piano di prosperitÃ ’ (per la ricostruzione postbellica, ndr) che le garanzie di sicurezza sono documenti molto importanti. C’Ã¨ solo l’ultimo miglio per completarli. Se i documenti saranno pronti, avremo un incontro e un viaggio” a Davos. “Se ci saranno pacchetti energetici o decisioni su difesa aerea aggiuntiva, andrÃ² sicuramente”.

Lo ha detto Volodymyr Zelensky citato dai media ucraini, aggiungendo che “ora la sfida Ã¨ in Ucraina” sebbene “stiano arrivando segnali dal team ucraino da Davos che hanno quasi completato il documento sulla ricostruzione. Vedremo. Per ora, sono al mio posto”, ha affermato, spiegando che la situazione energetica in Ucraina “Ã¨ la prioritÃ  ora”. (ANSA)

