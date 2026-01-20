Gioielliere sorprende banditi in casa e li fa fuggire sparando

VICENZA – I ladri tentano un assalto nell’abitazione dell’orafo vicentino Robertino Zancan ma le telecamere segnalano l’intrusione e danno l’allarme e cosÃ¬ l’imprenditore decide di sparare con la sua pistola contro i banditi per metterli in fuga. Zancan aveva giÃ subito, il 3 febbraio 2015, l’assalto alla sua gioielleria a Ponte di Nanto da una banda di rapinatori, uno dei quali, Albano Cassol, fu ucciso da un benzinaio, Graziano Stacchi per difendersi dai colpi di kalashnikov e per questo la sua posizione fu archiviata dalla magistratura dall’accusa di eccesso colposo di legittima difesa.

Questa volta l’assalto a Zancan Ã¨ di qualche mese fa, il 19 novembre. A raccontare quanto accaduto all’ora di cena Ã¨ stato lo stesso gioielliere. Il gruppo di banditi, stando al racconto, Ã¨ cosÃ¬ fuggito a mani vuote.

“Me li sono trovati dentro la mia proprietÃ alle nove e un quarto di sera – spiega Zancan – ho dovuto reagire perchÃ© volevano entrare. Non Ã¨ vivere cosÃ¬, oltre alla paura ora c’Ã¨ anche la rabbia che Ã¨ la cosa piÃ¹ brutta che possa capitare. Sapevano che eravamo a casa. Stavano cercando un varco, li controllavo a vista dalle telecamere quando ho visto che hanno provato a sfondare una porta sul retro ho reagito”.

Lo scorso aprile l’imprenditore aveva subito un tentato colpo nella sua azienda di Nanto (Vicenza). Qui una banda specializzata era riuscita a sfondare un portone dell’azienda con un’auto cercando poi di entrare nei laboratori puntando alle casseforti. Un assalto sventato dall’arrivo dell’imprenditore avvisato dal sistema di sicurezza che aveva cosÃ¬ sparato contro il gruppo che Ã¨ scappato. Un episodio denunciato alle forze dell’ordine che poi lo ha anche visto denunciato per detenzione illegale d’arma. (ANSA)