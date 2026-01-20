In giro con coltelli, mazze e catene: piÃ¹ che raddoppiati i minori denunciati

ROMA, 20 GEN – Dal 2019 al 2024, i minori segnalati per porto di armi improprie – dai coltelli alle noccoliere, dalle mazze alle catene, fino agli storditori elettrici – sono passati da 778 a 1946 e nel primo semestre del 2025 erano giÃ  1096.

E’ quanto emerge dall’anticipazione di una ricerca di Save the Children, realizzata grazie alla collaborazione con il dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero di via Arenula e il supporto del servizio di Analisi Criminale del dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. (ANSA)

